مواجهة مصيرية بين متصدري السداسية الأهلي طرابلس والمروج في السلة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 27 مارس 2021, 03:23 مساء
مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد في السلة (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسوبك)

تتواصل بالقاعة الكبرى بطرابلس مباريات ذهاب الدور السداسي لبطولة ليبيا لكرة السلة، ويتجدد الموعد اليوم السبت مع مواجهات في الجولة الرابعة.

تقام ثلاث مباريات، المباراة الأولى ستجمع الأهلي بنغازي والنصر، الأهلي بنغازي في رصيده خمس نقاط من فوزين وخسارة، أما النصر بأربع نقاط، بفوز واحد وخسارتين.

يعقبها لقاء الاتحاد مع اليرموك، وكل منهما بثلاث نقاط في رصيده، وثالث المباريات ستجمع المتصدرين الأهلي طرابلس والمروج، وكلاهما برصيد ست نقاط، لفوز كل منهما في مبارياته الثلاث التي خاضها، الفائز منهما سينفرد وحيدا بالصدارة.

آخر النتائج المسجلة، فوز المروج على الاتحاد 67/50، والأهلي طرابلس على النصر 90/71، والأهلي بنغازي على اليرموك 71/60.

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