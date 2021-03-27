الشلماني رئيسا لاتحاد كرة القدم الليبي لمدة 4 أعوام جديدة بـ62 صوتا

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | السبت 27 مارس 2021, 02:35 مساء

نجح رئيس اتحاد كرة القدم الليبي عبدالحيكم الشلماني في الحفاظ على مقعده رئيسا لاتحاد اللعبة الشعبية الأولى في ليبيا، لدورة جديدة مدتها أربعة أعوام، بعد أن حصد 62 صوتا خلال الانتخابات التي أقيمت في فندق دار السلام بمدينة طبرق.

وكان الشلماني حصد في الجولة الأولى 56 صوتا، يسبقه منافسه الأول إبراهيم شاكة برصيد 58 صوتا، بينما ودع الجولة الأولى جمال أبونوارة برصيد ثلاثة أصوات، ليلجأ شاكة والشلماني للجولة الثانية التي حصد فيها وحسمها الأخير بـ62 صوتا، بينما حصد منافسه شاكة 54 صوتا، حيث حضر الانتخابات 116  عضوا من أصل 120 عضوا يحق لهم التصويت، خلال الانتخابات التي فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم السبت.

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