48 ساعة تشهد أهدافا غزيرة في التجارب الودية بين الأندية الليبية خلال التوقف

مباراة الأهلي طرابلس ودارنس الودية (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

شهدت الـ48 ساعة الماضية عدة مباريات ودية في طرابلس وفي مصراتة بين فرق الدوري الممتاز وبعض فرق الدرجة الثانية، على خلفية التوقف المحلي؛ بسبب الأجندة الدولية للمنتخبات.

فاز الأهلي طرابلس على فريق دارنس الذي يقيم معسكرا بطرابلس بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جرت بينهما على ملعب نادي الأهلي طرابلس، حيث سجل الأهداف معتز أبوشينة وطلحة رزق ويحيى زليطني وعبدالرحمن أبوسنينة.

أيضا فاز الظهرة على ملعبه بطرابلس على فريق الهلال بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، سجل للظهرة محمد النايلي ثنائية ومحمود البخاري ثنائية، وسجل للهلال مالك الحاسي وأنس المصراتي وأسامة بلعيد.

وعلى ملعب الشموع فاز فريق السويحلي على ضيفه النصر بنتيجة هدف دون مقابل، سجل هدف المباراة الوحيد في هذه المباراة محمد الطناشي.

وكان فريق النصر قد تعادل في مباراته الأولى ضمن معسكره بمدينة مصراتة مع فريق الشموع بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

وفي ملعب الاتحاد بطرابلس تعادل سلبيا الاتحاد والوحدة، وكان فريق الاتحاد قد فاز في مباراة ودية على فريق الهلال بنتيجة هدف مقابل صفر سجله محمد زعبية.