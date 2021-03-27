المنتخب الليبي يصل تنزانيا بعد هجرة المحترفين لأداء مباراة غير مؤثرة في ختام تصفيات أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 27 مارس 2021, 01:34 مساء
المنتخب الليبي يصل تنزانيا (صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)

أجرى المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم أول تدريب له أمس الجمعة، عقب وصول بعثة الفريق إلى تنزانيا عبر طائرة خاصة.

يأتي هذا استعدادا لمباراة الجولة الأخيرة لحساب المجموعة العاشرة أمام المنتخب التنزاني، غدا الأحد، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.

وأجرى المنتخب التدريب دون حضور المحترفين كونها مباراة تحصيل حاصل وغير مؤثرة للمنتخب الليبي والتنزاني لخروجهما من حسابات التأهل، بعد أن تأهلت تونس وغينيا الاستوائية، بواقع 13 نقطة للأول، وتسع نقاط للثاني، بينما تأتي تنزانيا في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، وليبيا في المركز الرابع والأخير برصيد ثلاث نقاط.

المنتخب الليبي يصل تنزانيا (صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)
المنتخب الليبي يصل تنزانيا (صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)
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