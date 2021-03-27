فندق دار السلام بطبرق يستقبل 120 من أعضاء الجمعية العمومية في انتخابات اتحاد الكرة الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 مارس 2021, 12:26 مساء
الاتحاد الليبي لكرة القدم (إنترنت)

أعلنت لجنة الانتخابات المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم الليبي أنه تم افتتاح جلسة اجتماع الجمعية العمومية الخاص بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، بناء على الموعد المتفق عليه اليوم السبت الموافق 27-03-2021 في تمام الساعة 9:00 صباحا بفندق دار السلام بمدينة طبرق، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الليبي عبر «فيسبوك».

واقترب الحسم في انتخابات اتحاد كرة القدم الليبي بعد عدة أشهر من العمل والإعلان الرسمي لسبعة مرشحين على مقعد الرئاسة، وقرابة 50 آخرين الترشح لبقية مناصب الاتحاد، فيما يعد تنافساً قوياً ومباشراً على 11 مقعداً في مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم لأربع سنوات مقبلة.

وتستعد الجمعية العمومية التي يشكل قوامها 120 نادياً للتصويت واختيار الأفضل، خصوصاً في ظل وجود انتقادات كبيرة من ضعف أداء بعض الأعضاء في الاتحادات المتعاقبة.

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