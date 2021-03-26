الاتحاد الليبي يكشف السبب وراء غياب بعض المحترفين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 مارس 2021, 07:42 مساء
تدريبات المنتخب الوطني. (المركز الإعلامي)

نشر الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، تغريدة بيّن فيها السبب وراء عدم التحاق بعض المحترفين بمعسكر المنتخب.

وقال اتحاد الكرة في التغريدة: «اللاعبون لديهم استحقاقات مع أنديتهم، وقد تم الاتفاق مسبقًا مع أنديتهم قبل الحضور للمعسكر الإعدادي لمباراة تونس، على أنه في حال عدم وجود فرصة للتأهل لبطولة كأس أمم أفريقيا؛ سيتم إعفاء بعض اللاعبين من المشاركة في المباراة الأخيرة».

بالإضافة إلى أسباب قيود الحجر الصحي في بعض الدول؛ بحسب ما جاء في تغريدة الاتحاد الليبي لكرة القدم على «تويتر».

ويواجه المنتخب الوطني منتخب تنزانيا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 الكاميرون يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت ليبيا، والفريقان أصبح كلاهما خارج النهائيات، بعدما ضمن منتخبا تونس وغينيا الاستوائية التأهل إلى النهائيات.

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