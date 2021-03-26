أبوزقية يطالب برحيل اتحاد الكرة بعد خسارة المنتخب الوطني أمام تونس

عبدالواحد أبوزقية، الأمين العام الأسبق لاتحاد الكرة. (إنترنت)

طالب عبدالواحد أبوزقية، الأمين العام الأسبق لاتحاد الكرة، برحيل اتحاد الكرة الحالي، عقب تداعيات فقدان المنتخب الوطني مباراته مع تونس بخمسة أهداف لهدفين ضمن تصفيات أمم أفريقيا.

وقال إن أندية الدوري الممتاز والأندية الكبيرة يجب أن تكون لها وقفة جادة لإصلاح كرة القدم الليبية، ويجب ألا تتساوى في الأصوات مع الأندية الأخرى في انتخابات اتحاد الكرة.

«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة قبل 72 ساعة من انتخابات اتحاد الكرة الليبي

وأكد الأمين العام الأسبق لاتحاد كرة القدم، في منشور على صفحته الشخصية "فيسبوك"، أن الكرة الليبية في مأزق حقيقى في غياب الكفاءات.