أبوزقية يطالب برحيل اتحاد الكرة بعد خسارة المنتخب الوطني أمام تونس

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الجمعة 26 مارس 2021, 01:54 مساء
عبدالواحد أبوزقية، الأمين العام الأسبق لاتحاد الكرة. (إنترنت)

طالب عبدالواحد أبوزقية، الأمين العام الأسبق لاتحاد الكرة، برحيل اتحاد الكرة الحالي، عقب تداعيات فقدان المنتخب الوطني مباراته مع تونس بخمسة أهداف لهدفين ضمن تصفيات أمم أفريقيا. 

وقال إن أندية الدوري الممتاز والأندية الكبيرة يجب أن تكون لها وقفة جادة لإصلاح كرة القدم  الليبية، ويجب ألا تتساوى في الأصوات مع الأندية الأخرى في انتخابات اتحاد الكرة.

«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة قبل 72 ساعة من انتخابات اتحاد الكرة الليبي

وأكد الأمين العام الأسبق لاتحاد كرة القدم، في منشور على صفحته الشخصية "فيسبوك"، أن الكرة الليبية في مأزق حقيقى في غياب الكفاءات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

على قناة «الوسط».. ندوة عن ليبيا والانتقال السياسي المتأزم
ليبيا
رمضان البكشيشي فنان لم يسأم
ثقافة وفن
نصائح لعبور الطرق الواسعة بأمان
سيارات
تقرير أممي: نحو 20% من المواد الغذائية تهدر في العالم
دولى
كيف تقوض المعلومات المضللة جهود مكافحة «كورونا»؟
طب وصحة
اندلاع حريق في محطة نفطية سعودية إثر «اعتداء تخريبي بمقذوف»
عربى
المنتخب الوطني يخسر بخمسة أهداف أمام تونس ويودع تصفيات كأس الأمم الأفريقية
رياضة محلية
العدد 279 من جريدة «الوسط»: تنافس أوروبي على «كعكة» العقود.. وجدل حول ميزانية ...
ليبيا
4 انتصارات في دوري القدم المصغرة
رياضة محلية
المنقوش تؤكد ضرورة خروج كل المرتزقة «فورا»
ليبيا
نص إحاطة كوبيش أمام مجلس الأمن
ليبيا
هل تسبب رحيل ترامب في تراجع جمهور الإعلام الأميركي؟
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توست الدجاج بالبشاميل