المنتخب الوطني يخسر بخمسة أهداف أمام تونس ويودع تصفيات كأس الأمم الأفريقية

مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره التونسي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية. (موقع ريميسا)

خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمام نظيره التونسي، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة، وقبل الأخيرة للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

سجل الهدف الأول المنتخب الليبي في الدقيقة (22) عن طريق لاعبه مؤيد اللافي، قبل أن يدرك منتخب تونس التعادل في الدقيقة (39) عن طريق ياسين مرياح.

وسجل الهدف الثاني للمنتخب التونسي، اللاعب سيف الدين الجزيري، في الدقيقة (48)، وقلص الفارق للمنتخب الوطني اللاعب مؤيد اللافي في الدقيقة (54).

ونجح المنتخب التونسي في تقليص الفارق بعدما سجل الهدف الثالث له في الدقيقة (51) عن طريق لاعبه محمد دراغر، وفي الدقيقة (84) سجل المنتخب التونسي هدفه الرابع عن طريق لاعبه أنيس بن سليمان، قبل أن يسجل الهدف الخامس اللاعب سيف الدين الجزيري في الدقيقة (90).

بهذه النتيجة ودّع المنتخب الوطني تصفيات أمم أفريقيا، ويتبقى له مباراة أمام تنزانيا تحصيل حاصل، في ختام التصفيات، حيث لم يكن أمام الفرسان سوى الفوز من أجل الحفاظ على الآمال في التأهل.

يشار إلى أن منتخب تونس كان قد ضمن التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا منذ الجولة الماضية، حيث يحتل بهذا الفوز نسور قرطاج صدارة المجموعة العاشرة برصيد 13 نقاط بعد أربع انتصارات وتعادل وحيد.