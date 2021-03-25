التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة المنتخب الليبي ضد تونس

جانب من مباراة المنتخب الليبي لكرة القدم ونظيره التونسي. (أخبار ليبيا 24 على توتير)

حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول من مواجهة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره تونس، بهدف لمثله، في المباراة المقامة بينهما حاليًا ضمن الجولة الخامسة، وقبل الأخيرة للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

سجل الهدف الأول المنتخب الليبي في الدقيقة (22) عن طريق لاعبه مؤيد اللافي، قبل أن يدرك منتخب تونس التعادل في الدقيقة (39) عن طريق ياسين مرياح.

ويتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة العاشرة، برصيد عشر نقاط، وضمن التأهل بشكل رسمي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، بعد أن حصد ثلاثة انتصارات وتعادل مرة وحيدة.

فيما يحتل منتخب ليبيا المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط من فوز وحيد وثلاث هزائم، ويحتل منتخب غينيا الاستوائية المركز الثاني، برصيد ست نقاط، ثم يحتل منتخب تنزانيا المركز الثالث برصيد أربع نقاط.