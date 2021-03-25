نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي بعثة المنتخب الوطني

نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي بعثة المنتخب الوطني. (المركز الإعلامي)

التقى أحسين اعطية، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، والنائب عن دائرة بنغازي بدر نحيب، ووزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم بمقر إقامة المنتخب بفندق تيبستى ببنغازى، بحضور عبدالحكيم الشلماني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم.

ونقل نائب رئيس الحكومة تحيات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد الدبيبة، وحث نائب رئيس الحكومة ونائب مجلس النوب ووزير الرياضية لاعبي المنتخب على تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم الأداء الذي يليق بقيمة وسمعة الكرة الليبية خاصة بعد رفع الحظر المفروض من كاف وعودة ليبيا إلى الواجهة الدولية في أول مباراة دولية رسمية.

من جهته عبّر عبدالحكيم الشلماني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عن شكره وتقديره لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد الدبيبة، من خلال البادرة التي قام بها يوم أمس واجتماعه ببعثة المنتخب الوطني عن طريق الدائرة المغلقة.

كما عبّر رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عن عميق شكره وتقديره وامتنانه لزيارة نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ونائب مجلس النواب ووزير الرياضة وثمّن عاليًّا هذه البادرة التي كان لها وقع كبير في نفوس لاعبى منتخبنا الوطني ورفع روحهم المعنوية قبل ساعات من انطلاق المباراة.