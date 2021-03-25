شاشة عرض في ميدان الشهداء لنقل مباراة ليبيا وتونس في تصفيات أمم أفريقيا

شاشة عرض في ميدان الشهداء لنقل مباراة ليبيا وتونس في تصفيات أمم أفريقيا. (إنترنت)

وفرت شركة الخدمات العامة بطرابلس، شاشة عرض في ميدان الشهداء، جاهزة لنقل مبارة ليبيا وتونس، في الجولة الخامسة، وقبل الأخيرة للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة العاشرة، برصيد عشر نقاط، وضمن التأهل بشكل رسمي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، بعد أن حصد ثلاثة انتصارات وتعادل مرة وحيدة.

فيما يحتل منتخب ليبيا المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط من فوز وحيد وثلاث هزائم، ويحتل منتخب غينيا الاستوائية المركز الثاني، برصيد ست نقاط، ثم يحتل منتخب تنزانيا المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

ويحتاج منتخب ليبيا إلى تحقيق الفوز على تونس وتنزانيا في الجولة الأخيرة، للوصول إلى تسع نقاط مع تعثر غينيا الاستوائية أمام تنزانيا وتونس، خصوصًا أن المنتخب الغيني يتفوق في المواجهات المباشرة على ليبيا.

شاشة عرض في ميدان الشهداء لنقل مباراة ليبيا وتونس في تصفيات أمم أفريقيا. (إنترنت)