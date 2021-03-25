قبل موقعة تونس.. المنتخب الوطني يفقد خدمات خالد مجدي بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 05:52 مساء
لاعب المنتخب الوطني ونادي الأهلي طرابلس خالد مجدي. (إنترنت)

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الخميس، إصابة لاعب المنتخب الوطني ونادي الأهلي طرابلس، خالد مجدي بفيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الاتحاد الليبي لكرة القدم يتمنى الشفاء العاجل للاعب الدولي خالد مجدي، ويعلن تضامنه الكامل معه حتى يجتاز محنته، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، سائلين المولى عز وجل له بالشفاء والعودة القريبة لممارسة نشاطه الرياضي».

وجاء الإعلان عن إصابة مجدي بعد مسحة «كورونا» التي أجراها لاعبو «فرسان المتوسط»، قبل مواجهة تونس في الجولة الخامسة، وقبل الأخيرة للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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