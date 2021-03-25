زوران فيليبوفيتش يستقر على تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة تونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 25 مارس 2021, 05:34 مساء
المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم زوران فيليبوفيتش. (المركز الإعلامي)

استقر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم زوران فيليبوفيتش، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم الخميس، أمام نظيره تونس، في الجولة الخامسة، وقبل الأخيرة للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويضم التشكيل في حراسة المرمى أحمد عزاقة، وفي خط الدفاع سند الورفلي، ومحمد الترهوني، والصبو، أحمد المقص، وفي خط الوسط ومعتصم المصراتي، فيصل البدري، محمد صولة، وفي خط الهجوم مؤيد اللافي، وأنيس السلتو، وحمدو الهوني.

ويتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة العاشرة، برصيد عشر نقاط، وضمن التأهل بشكل رسمي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، بعد أن حصد ثلاثة انتصارات وتعادل مرة وحيدة.

فيما يحتل منتخب ليبيا المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط من فوز وحيد وثلاث هزائم، ويحتل منتخب غينيا الاستوائية المركز الثاني، برصيد ست نقاط، ثم يحتل منتخب تنزانيا المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

ويحتاج منتخب ليبيا إلى تحقيق الفوز على تونس وتنزانيا في الجولة الأخيرة، للوصول إلى تسع نقاط مع تعثر غينيا الاستوائية أمام تنزانيا وتونس، خصوصًا أن المنتخب الغيني يتفوق في المواجهات المباشرة على ليبيا.

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