الشارف يكشف تفاصيل اجتماعه بالمستشار الفني لـ«فيفا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 25 مارس 2021, 05:19 مساء
المدير الفني بالاتحاد الليبي لكرة القدم، محمد الشارف. (إنترنت)

كشف المدير الفني بالاتحاد الليبي لكرة القدم، محمد الشارف، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده بتونس مع الدكتور بالحسن مالوش المستشار الفني للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». 

وقال الشارف في تصريح إلى «بوابة الوسط»: إن الاجتماع تناول العديد من المواضيع، من بينها الاتفاق على تنظيم العديد من الدورات، من بينها دورة تدريبية لحراس المرمى، ودورة تكوين محاضرين، ودورة تدريبية للمدربين.

بالإضافة إلى وضع هيكل الإدارة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة القدم بالتعاون مع المستشار الفني لـ«فيفا»، وتعديل أعمار مسابقات الفئات السنية، اعتبارًا من الموسم المقبل، وبما يتوافق مع أجندة الاتحاد الدولي والأفريقي، ووضع برنامج لرخص المدربين «A» الأفريقية، وسيتم تحديد المواعيد بشكل نهائي لهذه الدورات خلال زيارة الدكتور بالحسن مالوش إلى ليبيا مايو المقبل.

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