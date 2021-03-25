ملفات متعددة في اجتماع «عمومية الرماية»

الاتحاد الليبي للرماية. (إنترنت)

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للرماية أمس اجتماعها العادي للعام 2020، بقاعة مدرسة الرماية بطرابلس، بحضور 12 عضوا وغياب ثلاثة أعضاء.

وعلمت «بوابة الوسط» أنه تم الاتفاق على عدة مواضيع، من بينها اعتماد برنامج النشاط السنوي للموسم 2021 الذي يحتوي على تنظيم سبع بطولات محلية وتنظيم تجمع للحكام ودورة تحكيم على مستوى قارة أفريقيا بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي للرماية، وتعديل اللوائح الداخلية، بما يتماشى مع النظام الأساسي للاتحاد الليبي للرماية.

وتم في الاجتماع قبول عضوية انتساب نادي الصقور طبرق إلى الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للرماية بعد استيفاء كل الشروط، كما تم تحديد موعد الجلسة الانتخابية لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد الليبي للرماية، واختيار لجنة الإشراف على العملية الانتخابية وكذلك لجنة الطعون.