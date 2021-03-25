تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة المنتخب الليبي ضد تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 02:29 مساء
المدير الفني للمنتخب الليبي زوران فيليبوفيتش ونظيره التونسي منذر الكبير. (المركز الإعلامي للاتحاد الليبي)

للمرة الأولى منذ سبع سنوات تتمكن ليبيا من استضافة مباراة دولية، بعد أن منعتها الظروف السياسية والأمنية التي عاشتها البلاد سابقا، حين يستضيف ملعب شهداء بنينا، مساء اليوم الخميس، المواجهة المرتقبة بين منتخب ليبيا وضيفه تونس، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

تقام المباراة على ملعب شهداء بنينا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، بتوقيت ليبيا، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس.

وتُذاع المباراة المنتظرة عبر قناة «بي إن سبورتس 4» بصوت المعلق جواد بده، وقنوات (beIN Sports FR HD 2)، (beIN Sports Connect).

ويتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة العاشرة برصيد عشر نقاط، وضمن التأهل بشكل رسمي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، بعد أن حصد ثلاثة انتصارات وتعادل مرة وحيدة.

فيما يحتل منتخب ليبيا المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط من فوز وحيد وثلاث هزائم، ويحتل منتخب غينيا الاستوائية المركز الثاني برصيد ست نقاط، ثم يحتل منتخب تنزانيا المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

ويحتاج منتخب ليبيا إلى تحقيق الفوز على تونس وتنزانيا في الجولة الأخيرة، للوصول إلى تسع نقاط مع تعثر غينيا الاستوائية أمام تنزانيا وتونس، خصوصا أن المنتخب الغيني يتفوق في المواجهات المباشرة على ليبيا.

الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة المنتخب الليبي ضد تونس. (المركز الإعلامي للاتحاد الليبي)
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