ليبيا تشهد حدثا رياضيا هو الأول من نوعه منذ 8 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 01:58 مساء
المنتخب الوطني لكرة القدم..(المركز الإعلامي)

تشهد الأراضي الليبية، اليوم الخميس، أول حدث رياضي من نوعه، منذ ثماني سنوات كاملة، حيث تتجه الأنظار صوب ملعب بنينا بمدينة بنغازي، استعدادا لاستضافة ليبيا أول مباراة دولية رسمية على أرضها أمام المنتخب التونسي، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية الكاميرون 2021. 

تأتي استضافة ليبيا مباراة منتخبها أمام نظيره التونسي، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» رفع الحظر الكامل عن الملاعب الليبية بصورة رسمية، وهو الحظر الذي استمر منذ العام 2013.

ونقلت «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء، عن يونس الكزة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، الذي أبدى سعادته بعودة بلاده مرة أخرى لاستضافة المباريات الدولية الرسمية، قوله: «في ليبيا نعتبر هذه المباراة عرسا ومهرجانا كرويا لكونها أول مباراة دولية بعد غياب ما يقارب ثماني سنوات بغض النظر عن النتيجة».

وأشار إلى أنهم عملوا خلال الأيام الماضية منذ رفع الحظر عن ملاعب بلاده على تجهيز وتنفيذ كل توصيات لجنة اعتماد الملاعب المكلفة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، موضحا أنه «كان هناك بعض التوصيات من قبل لجنة اعتماد الملاعب بخصوص الإنارة وغرف تغيير الملابس الخاصة بالفرق المشاركة، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة، وتم الانتهاء من كل هذه التوصيات».

ويدخل المنتخب الليبي المباراة متذيلا مجموعته، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، برصيد ثلاث نقاط بفارق نقطة عن تنزانيا صاحبة المركز الثالث، بينما يتصدر المنتخب التونسي المجموعة بعشر نقاط بفارق أربع نقاط عن غينيا الاستوائية صاحبة المركز الثاني.

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