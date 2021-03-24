بالصور: المنتخب التونسي يختتم تدريباته ببنغازي.. ومؤتمر صحفي مشترك بين مدربي المنتخبين

عبدالحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي ووديع الجريء في تدريبات المنتخب التونسي. 24 -3-2021 (المركز الإعلامي للاتحاد الليبي)

أجرى المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، أول حصة تدريبية له على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي في نفس توقيت المباراة التي ستقام في موعدها يوم غدٍ الخميس، على تمام الساعة التاسعة مساءً.

وأجرى الفريق تدريبه ومرانه الأخير الذي استغرق قرابة ساعة كاملة ليختتم تحضيراته استعدادًا لمباراته المرتقبة أمام المنتخب الوطني الذي كان قد خاض صباح اليوم آخر تدريباته ضمن معسكره التدريبي ببنغازي بحضور كامل لاعبيه المحليين والمحترفين.

وشهد مران المنتخب التونسي، حضور عبدالحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، والدكتور وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم.

من جهة أخرى عُقد اليوم الخميس الاجتماع الفني الخاص بالمباراة بحضور ممثلي المنتخبين وطاقم التحكيم السنغالي ومراقب المباراة، وتم خلاله مناقشة الترتيبات المتعلقة بالمباراة.

وسيعقد مدرب المنتخب التونسي منذر الكبير، ومدرب المنتخب الوطني المونتينيغري زوران، مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا الليلة بمقر إقامة المنتخبين الشقيقين ببنغازي، في أول مواجهة دولية رسمية بينهما بعد رفع الحظر، ضمن منافسات الجولة ما قبل الأخيرة لحساب المجموعة الأفريقية العاشرة «كان الكاميرون 2021».

ويتصدر المنتخب التونسي المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط، بينما تحتل غينيا الاستوائية المركز الثاني بـ6 نقاط، يليه المنتخب التنزاني ثالثًا بـ4 نقاط، وفي المرتبة الأخيرة فرسان المتوسط بـ3 نقاط.

عبدالحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي ووديع الجريء في تدريبات المنتخب التونسي. 24 -3-2021 (المركز الإعلامي للاتحاد الليبي)

جانب من تدريبات المنتخب التونسي. 24 -3-2021 (المركز الإعلامي للاتحاد الليبي)

جانب من تدريبات المنتخب التونسي. 24 -3-2021 (المركز الإعلامي للاتحاد الليبي)