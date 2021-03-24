التعادل يحسم مواجهة «النصر» و«الشموع» وديا

مباراة «النصر» و«الشموع» وديا. (إنترنت)

جرت مساء اليوم مباراة ودية بين فريق «النصر» الذي يقيم معسكرًا في مصراتة هذه الأيام، وفريق «الشموع»، وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

سجل أهداف فريق «الشموع» عمر الشعافي من ركلة جزاء في الدقيقة 8 من الشوط الأول، والهدف الثاني جاء عن طريق نفس اللاعب من ركلة جزاء في الدقيقية 20، والهدف الثالث جاء في الشوط الثاني عن طريق اللاعب عبدالفتاح عاشورة في الدقيقة 59.

أما أهداف فريق «النصر» فجاء الأول منها عن طريق اللاعب أحمد الهرام في الدقيقة 31، والهدف الثاني جاء بأقدام اللاعب خطاب النجار، في الدقيقة 61، وهدف التعادل الثالث جاء بواسطة اللاعب سالم روما في الدقيقة 79.