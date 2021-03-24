بالصور.. المنتخب الوطني ينهي تحضيراته لمواجهة تونس غدا

المنتخب الوطني ينهي تحضيراته لمواجهة تونس. (المركز الإعلامي)

أنهى لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تحضيراتهم، استعدادًا لمواجهتهم المهمة أمام منتخب تونس غدًا الخميس.

ويستعد «فرسان المتوسط» لمواجهة تونس بملعب بنينا ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة للتصفيات المؤهلة إلى الكاميرون في أول مباراة ستقام منذ أكثر من ست سنوات بعد قرار الـ«كاف» رفع الحظر عن الملاعب الليبية.

ويتصدر المنتخب التونسي المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط، بينما تحتل غينيا الاستوائية المركز الثاني بـ6 نقاط، يليه المنتخب التنزاني ثالثًا بـ4 نقاط، وفي المرتبة الأخيرة فرسان المتوسط بـ3 نقاط.