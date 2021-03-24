رئيس حكومة الوحدة الوطنية يحفز المنتخب الوطني قبل مواجهة تونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 24 مارس 2021, 09:19 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يلتقي بعثة المنتخب الوطني. (أرشيفية: الإنترنت)

التقى عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، عبر الدائرة المغلقة بمقر إقامة المنتخب بفندق تيبستى ببنغازي، بحضور عبدالحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وحث رئيس الحكومة لاعبي المنتخب الليبي على تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم الأداء الذي يليق بقيمة وسمعة الكرة الليبية، وإعطاء أروع الانطباعات عن اللاعب الليبي والرياضة الليبية، خصوصا بعد رفع الحظر المفروض من «كاف»، وعودة ليبيا إلى الواجهة الدولية في أول مباراة دولية رسمية تستضيفها الملاعب الليبية بعد غياب دام قرابة ثماني سنوات.

من جهته عبر عبدالحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عن عميق شكره وتقديره وامتنانه لسعادته، ودعمه وتشجيعه، خصوصا أنه شخصية ليست بغريبة عن المجال الرياضي، وثمن غاليا هذه البادرة التي كان لها وقع كبير في نفوس لاعبي المنتخب الوطني ورفع روحهم المعنوية.

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