رسميا.. المنتخب الوطني يُواجه نظيره التونسي بالقميص الأحمر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 24 مارس 2021, 09:04 مساء
جانب من الاجتماع الفني. (المركز الإعلامي)

انتهى منذ قليل، الاجتماع الفني الخاص بمواجهة المنتخب الوطني وشقيقه التونسي، وذلك ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى الكاميرون في أول مباراة ستقام منذ أكثر من ست سنوات بعد قرار «كاف» رفع الحظر عن الملاعب الليبية.

وقد أكد جميع الحضور الاستعداد التام والكلي لتوفير أحسن الظروف لإنجاح هذا الحدث الرياضي، الذي تعيشه ليبيا بعودة الأنشطة الرياضية الدولية على أراضيها بعد رفع الحظر.

وخلال الاجتماع الفني تقرر أن يخوض منتخب تونس الشقيق اللقاء بالزي الأبيض الكامل، بينما سيرتدي حرّاس المرمى الزي الأخضر الكامل، في حين سيلعب المنتخب الليبي بالقميص الأحمر والتبان الأسود، وسيخوض حراس المرمى اللقاء باللون الأزرق الكامل.

وحضر الاجتماع الفني مندوبو المنتخبين ومراقب المباراة الفني والأمني وأطقم التحكيم، من جهة أخرى يوجد حاليا بملعب شهداء بنينا المنتخب التونسي لإجراء التدريبات على أرضية الملعب.

يُشار إلى أن المباراة ستنطلق في توقيتها الجديد بداية من الساعة التاسعة ليلا بتوقيت ليبيا، الساعة الثامنة بتوقيت تونس، بملعب شهداء بنينا ببنغازي.

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