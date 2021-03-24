فوزان وأربع هزائم لليبيا في الملاكمة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 24 مارس 2021, 07:48 مساء
جانب من الملاكمة الأفريقية. (إنترنت)

تتواصل هذه الأيام بالكونغو، بطولة أفريقيا للملاكمة (المنطقة الثالثة)، وهي الفرصة الأخيرة للتأهل لأولمبياد طوكيو 2021، وبمشاركة ملاكمين من 7 دول.

واليوم الأول للبطولة شهد مشاركة ستة ملاكمين من ليبيا، حقق منهم ملاكمان الفوز، وهما مؤيد عكاشة ومحمد فريضة.

وجاءت النتائج على النحو التالي: 

في وزن 52 كلغ حقق ملاكم ليبيا مؤيد عكاشة الفوز بالنقاط على ملاكم بوروندي نيفوا وبما.

وفي وزن 57 كلغ، خسر ملاكم ليبيا أكرم أنبيه مباراته أمام الكونغولي كيتا نفيلا ومن الجولة الأولى. 

وفي وزن 63 خسر الملاكم الليبي عبد الباسط خير مباراته أمام الكونغولي مابابيا بالنقاط بنقطتين لثلاث.

وفي وزن 69 كلغ خسر الملاكم الليبي محمد بالراشد مباراته أمام الكونغولي مبيانا بالنقاط بنتيجة نقطة واحدة لأربع نقاط.

وفاز الليبي محمد فريضة على الكونغولي نيكولا بالنقاط، وخسرة عمر قصيبات أمام الكيني جو شوا بالضربة القاضية (رمي المنشف).

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