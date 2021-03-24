متى سيخوض المنتخب التونسي أول مران له على ملعب شهداء بنينا؟

بعثة المنتخب التونسي. (إنترنت)

وصلت، ظهر اليوم، بعثة المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، إلى مطار بنينا الدولي بوفد كبير ضم 64 عضوًا، برئاسة رئيس الجامعة التونسية الدكتور وديع الجريء.

وكان في مقدمة مستقبلي بعثة المنتخب التونسي الضيف، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم الأستاذ عبد الحكيم الشلماني، وعدد من المهتمين بكرة القدم الليبية.

وفد بعثة المنتخب التونسي يضم 64 عضوًا، من بينهم 31 لاعبًا، إلى جانب الجهاز الفني والإداري والطبي، وعدد من المرافقين، إضافة لعدد من قدامى نجوم المنتخب التونسي السابقين الدوليين يتقدمهم الحارس الدولي شكري الواعر، ويترأس بعثة ووفد المنتخب التونسي الدكتور وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم.

هذا وسيؤدي المنتخب أول حصة تدريبية له مساء الخميس في نفس توقيت المباراة على ملعب شهداء بنينا الدولي، وهي الحصة الأولى والأخيرة قبل مواجهته أمام المنتخب الوطني ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لتصفيات الـ«كان».