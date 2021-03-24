تألق السوري وجموم وفطيس في «شطرنج رقدالين»

ختام بطولة شطرنج رقدالين (فيسبوك)

اختُتمت بمدينة رقدالين، أقصى الغرب الليبي، بطولة رقدالين للشطرنج، تحت إشراف وتنظيم اتحاد الشطرنج بالساحل الغربي، واستضافة نادي الطلائع، بمشاركة 20 لاعبًا، وُزعوا على مجموعتين، ضمت كل مجموعه خمسة لاعبين مصنفين وخمسة لاعبين دون تصنيف.

جاءت النتائج النهائية للفئتين لتشهد تتويج محمد السوري بكأس وذهبية الفئة الأولى ومبلغ 250 دينارًاا برصيد 8 نقاط من 9 جولات، وتوج بالفضية و200 دينار مجدي جموم برصيد 7.5 نقطة، وتوج بالبرونزية و150 دينارًاا محمد فتحي 6 نقاط، ورابعًا صلاح فطيس 5.5 نقطة و125 دينارًاا، وخامسًا عبدالحميد الشيباني 5.5 نقطة و100 دينار.

وتوج بكأس وذهبية المجموعة الثانية و250 دينارًا على السوري برصيد 8.5 نقطة، وتوج بالفضية و200 دينار بشير العاشق بـ7 نقاط، وتوج بالبرونزية و150 دينارًا عبد الرحمن محمد برصيد 6.5 نقطة، ورابعًا محمد الحمروني 4.5 نقطة و125 دينارًا، وخامسًا أيوب فطيس 4.5 نقطة و100 دينار.

وفي بطولة الشطرنج الخاطف توج مجدي جموم بذهبية الفئة الأولى برصيد 8 نقاط، وجاء محمد السوري ثانيًا برصيد 7 نقاط، وثالثًا صلاح فطيس برصيد 6.5 نقطة، كما توج عمرو فطيس بذهبية الفئة الثانية برصيد 7.5 نقطة، وجاء ثانيًا عبد الرحمن عبدالله بـ7 نقاط، وثالثًا بشير العاشق 6.5 نقطة.

وفي فئة البنات توِّجت بأول الترتيب استبرق البغدادي، وجاءت أسيل جمال في الترتيب الثاني، كما أدار البطولة محمد الكلابي، والحكم الرئيسي فوزي البركي، وحكم التزويج السوري الحراري، وحكم القاعة سالم أبوخذير.

ختام بطولة شطرنج رقدالين (فيسبوك)

ختام بطولة شطرنج رقدالين (فيسبوك)