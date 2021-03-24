بدء العد التنازلي لكأس السوبر الليبي - التونسي في «القدم المصغرة»

اتحاد بني خيار و تحدي مصراتة في السوبر (أرشيفية : الإنترنت)

تحول، اليوم الأربعاء، عن طريق البر بعثة فريق كرة القدم المصغرة بنادي «اتحاد بني خيار» التونسي، بطل تونس، متوجهة إلى مدينة مصراتة الليبية، لخوض مباراة كأس السوبر الليبي في نسختها الثانية مع فريق «تحدي مصراتة» بطل الدوري الليبي، التي ستقام بعد غدٍ الجمعة على ملعب نادي التحدي بمصراتة في تمام الساعة السادسة مساء.

يشار إلى أن «تحدي مصراتة» توج بكأس السوبر الأولى التي جرت بتونس، بعد فوزه على نادي «ترنجة» بطل تونس، بركلات الترجيح، وعلمت «بوابة الوسط» أن المباراة ستكون منقولة مباشرة على قناة «ليبيا الرياضية».