النصر يلتقي المروج في أقوى مباريات اليوم الثاني لسداسي السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 24 مارس 2021, 03:19 مساء
الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس في السلة (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم الأربعاء، بالقاعة الكبرى بطرابلس مع ثلاث مباريات في ذهاب الدور السداسي لبطولة ليبيا لكرة السلة، المباراة الأولى ستجمع النصر مع المروج، وكلاهما بنقطتين في رصيده، بعد فوزهما، أمس الثلاثاء، في اليوم الافتتاحي.

تعقبها مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي، وكلاهما بنقطة واحدة في رصيده، وثالث المباريات ستجمع الأهلي طرابلس برصيد نقطتين مع اليرموك بنقطة واحدة في رصيده.

يُشار إلى أن ذهاب سداسي السلة، سيتواصل بالقاعة الكبرى بطرابلس، غدًا الخميس والسبت والأحد المقبلين بواقع ثلاث مباريات يوميًّا، ويُقام غدًا الخميس ثلاث مباريات الأولى ستجمع الاتحاد والمروج وتعقبها مباراة النصر والأهلي طرابلس والمباراة الثالثة ستجمع الأهلي بنغازي واليرموك.

يوم الجمعة المقبل سيكون يوم راحة للجميع، والسبت سيتجدد الموعد مع ثلاث مباريات، المباراة الأولى ستجمع النصر مع الأهلى بنغازي، وتعقبها مباراة الاتحاد واليرموك، وثالث المباريات ستجمع الأهلي طرابلس والمروج.

ويشهد الأحد ثلاث مباريات في آخر مباريات ذهاب الدور السداسي، المباراة الأولى الأهلي طرابلس يلتقي الأهلي بنغازي، ويعقبها لقاء المروج واليرموك، والمباراة الثالثة ستجمع الاتحاد مع النصر.

اليرموك ينضم لسداسي السلة (أرشيفية : الإنترنت)
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