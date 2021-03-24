بالصور: منتخب تونس يصل إلى مطار بنينا استعدادًا لملاقاة ليبيا في تصفيات أفريقيا

وصول المنتخب التونسي مطار بنينا (صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)

وصلت إلى مطار بنينا ببنغازي، اليوم الأربعاء، بعثة المنتخب الوطني التونسي الأول لكرة القدم، حيث كان في استقبالهم رئيس اتحاد كرة القدم الليبي عبدالحكيم الشلماني، كما كشفت صفحة الاتحاد الليبي الرسمية عبر «فيسبوك».

وتعد الزيارة الرسمية تاريخية، كونها في إطار الاستعداد لأول مرة رسمية في ليبيا منذ العام 2013، بعد رفع الحظر عن الملاعب الليبية أخيرًا، من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وتتجدد المواجهات الكروية بين المنتخبين الليبي والتونسي، غدًا الخميس، على ملعب شهداء بنينا الدولي بمدينة بنغازي، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية المقبلة «كان الكاميرون 2022»، على أن تتبعها مباراة تنزانيا في الجولة السادسة والأخيرة من نفس التصفيات.

شملت القائمة الدولية الجديدة دعوة 31 لاعباً، من بينهم تسعة لاعبين محترفين، وخلت القائمة لأول مرة من وجود المحترف بصفوف «كروتوني» الإيطالي أحمد بن علي، الذي أعلن رسمياً اعتزاله اللعب الدولي.

من جانبه أعلن المدير الفني للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم الصربي زوران فيلبوفيتش قائمة لاعبي «فرسان المتوسط»، خلال معسكر مدينة بنغازي، وضم أحمد عزاقة ومحمد التهامي وسالم عبلو «المدينة»، ورضوان توفيق «الأخضر»، ومعاذ اللافي وربيع الشادي ومعاذ عيسى «الاتحاد»، وربيع اللافي ومنصور رزق وعبدالله بلعم ومعتز المهدي «الأهلي طرابلس»، وإسماعيل الحاسي وفيص البدري «الهلال»، وصلاح فكرون وصدام الورفلي «النصر»، وجمعة أبورقيقية «أبوسليم»، والمعتصم صبو «الاتحاد المنستيري التونسي».

ضمت القائمة أيضًا أحمد المقصي «الملعب التونسي»، ومحمد الترهوني «سموحة المصري»، والشامخ العبيدي وعلي يوسف ومراد الوحشي وإبراهيم بودبوس «الأهلي بنغازي»، والمعتصم المصراتي «سبورتينغ براغا البرتغالي»، ومؤيد اللافي «الوداد البيضاوي المغربي»، وسند الورفلي «الرجاء البيضاوي المغربي»، وأحمد كراوع وخالد مجدي، وأحمد القديري «الاتحاد المصراتي»، وأنيس السلتو «الفتح الرباطي المغربي»، وحمدو الهوني «الترجي التونسي»، ومحمد صولة «الصفاقسي التونسي».

وصول المنتخب التونسي مطار بنينا (صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)

وصول المنتخب التونسي مطار بنينا (صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)

وصول المنتخب التونسي مطار بنينا (صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)

وصول المنتخب التونسي مطار بنينا (صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)

وصول المنتخب التونسي مطار بنينا (صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)