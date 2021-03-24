«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة قبل 72 ساعة من انتخابات اتحاد الكرة الليبي

تصويت في إحدى الاجتماعات السابقة لاتحاد الكرة (صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)

كشف رئيس لجنة الانتخابات طلال الشريف عن القوائم النهائية للمرشحين والمتقدمين لمجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، التي ستنعقد بمدينة طبرق صباح السبت المقبل، السابع والعشرين من شهر مارس الجاري بقاعة فندق المسيرة بطبرق.

وتستعرض «بوابة الوسط» موقف وعدد المرشحين قبل 72 ساعة من الانتخابات المقرر انعقادها السبت في طبرق، حيث ضمت قائمة المتقدمين والمرشحين لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم ست شخصيات وهم: عبدالحكيم الشلماني، والطيب أميمة، وعبدالقادر منصور تكلة، وإبراهيم شاكة، ونصرالدين قرين، وجمال أبونوارة.

ضمت القائمة أيضا ثلاث مرشحات متقدمات سيتنافسن على شغل منصب عضوية المرأة، وهن سعاد الشيباني، ونرمين ناجي الشريف، وحدهم محمد العابد.

هناك مرشحان اثنان لعضوية منصب النائب الأول، وهما خميس آدم محمد، وعبدالمولى المغربي، وأربع شخصيات ستتنافس على منصب النائب الثاني وهم: يونس الكزة، وعبدالعظيم الشرع، وناجي محمد علي، ومحمد علي أبومليانة، بينما بلغ عدد المرشحين والمتقدمين لمنصب عضوية مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم 36 شخصية.

وكشف طلال الشريف عن انسحاب عدد من المرشحين وهم الطيب أميمة المرشح لرئاسة الاتحاد، وكل من المرشحين للعضوية سليمان عطية وتوفيق عيسى، حيث أعلنوا انسحابهم من خوض الانتخابات عبر صفحاتهم الشخصية في انتظار وصول مراسلاتهم الرسمية لتحديد الانسحاب من عدمه.

أما فيما يتعلق بالمرشح الرئاسي أنور الطشاني فلا يزال حتى الآن ضمن قائمة المرشحين لخوض الانتخابات، ولم يرد ما يستبعده من التقدم للانتخابات.