اكتمال وصول محترفي المنتخب الوطني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 23 مارس 2021, 08:56 مساء
وصول محترفي المنتخب الوطني. (إنترنت)

اكتمل وصول اللاعبين المحترفين للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، بوصول الثلاثي المحترف سند الورفلي، لاعب فريق «الرجاء» المغربي، ومؤيد اللافي لاعب فريق «الوداد» المغربي والمعتصم المصراتي لاعب فريق «سبورتنغ براغا» البرتغالي، الذين وصلوا مساء اليوم الثلاثاء.

وسيخوض المنتخب الوطني غدًا الأربعاء آخر حصة تدريبية له على أرضية ملعب «شهداء بنينا» بقيادة المدرب المونتينيغري زوران فيليبوفيتش، ومساعده المدرب الوطني محمد الككلي استعدادًا لمواجهته المرتقبة أمام المنتخب التونسي، التي ستقام على تمام الساعة الثامنة مساء الخميس بملعب «شهداء بنينا» الدولي ببنغازي.

وكان مدرب المنتخب الوطني، زوران فليفوتش، اختار في قائمته أمام تونس المحترفين أنيس السلتوا من «الفتح الرباطي»، الذي كان أول الواصلين، ومحمد الترهوني من «سموحة المصري ومحمد صوله من «الصفاقسي» التونسي وحمدو الهوني من «الترجي» التونسي، والمعتصم الصبو من «الاتحاد المنستيري»، وأحمد المقصي من «الملعب» التونسي وسند الورفلي لاعب فريق «الرجاء» المغربي ومؤيد اللافي لاعب فريق «الوداد» المغربي والمعتصم المصراتي لاعب فريق «سبورتنغ براغا» البرتغالي، بالاضافة إلى قائمة من اللاعبين المحليين الذين ينشطون في الدوري الليبي الممتاز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى بنغازي ويتسلم مهامه من أبوشناف
ليبيا
المنقوش تشدد على الحاجة إلى «نهج أكثر تنسيقا» لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في ...
ليبيا
تركيا: هبوط الليرة وبلبلة في بورصة إسطنبول
اقتصاد
الأهلي بنغازي يصدر قرارا بإيقاف لاعبه محمد التاورغي
رياضة محلية
القطراني يصل بنغازي لإتمام إجراءات تسلم السلطة مع الحكومة الموقتة
ليبيا
تلميح إلى احتمالية استخدام «أسترازينيكا» بيانات «قديمة» في تجاربها السريرية ...
دولى
10 قتلى بينهم شرطي في إطلاق نار بمتجر في ولاية كولورادو الأميركية
دولى
الجامعة العربية تحيي الذكرى 76 لتأسيسها.. وتجدد الالتزام بالحفاظ على وحدتها
دولى
«الصحة العالمية»: انعدام المساواة في الحصول على اللقاحات «يتزايد» وأصبح «فاضحا»
دولى
منتخبات أوروبا تنطلق نحو تصفيات مونديال 2022 وسط فوضى
رياضة عالمية
السايح يرد على تصريح كوبيش بشأن العامل الأمني في الانتخابات
ليبيا
بن إبراهيم لـ«بوابة الوسط»: كل الاحترام لمرشحي اتحاد الكرة.. ومحاسبة المقصرين ...
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مشروبات تخفف آلام الصداع النصفي