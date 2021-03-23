اكتمال وصول محترفي المنتخب الوطني

وصول محترفي المنتخب الوطني. (إنترنت)

اكتمل وصول اللاعبين المحترفين للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، بوصول الثلاثي المحترف سند الورفلي، لاعب فريق «الرجاء» المغربي، ومؤيد اللافي لاعب فريق «الوداد» المغربي والمعتصم المصراتي لاعب فريق «سبورتنغ براغا» البرتغالي، الذين وصلوا مساء اليوم الثلاثاء.

وسيخوض المنتخب الوطني غدًا الأربعاء آخر حصة تدريبية له على أرضية ملعب «شهداء بنينا» بقيادة المدرب المونتينيغري زوران فيليبوفيتش، ومساعده المدرب الوطني محمد الككلي استعدادًا لمواجهته المرتقبة أمام المنتخب التونسي، التي ستقام على تمام الساعة الثامنة مساء الخميس بملعب «شهداء بنينا» الدولي ببنغازي.

وكان مدرب المنتخب الوطني، زوران فليفوتش، اختار في قائمته أمام تونس المحترفين أنيس السلتوا من «الفتح الرباطي»، الذي كان أول الواصلين، ومحمد الترهوني من «سموحة المصري ومحمد صوله من «الصفاقسي» التونسي وحمدو الهوني من «الترجي» التونسي، والمعتصم الصبو من «الاتحاد المنستيري»، وأحمد المقصي من «الملعب» التونسي وسند الورفلي لاعب فريق «الرجاء» المغربي ومؤيد اللافي لاعب فريق «الوداد» المغربي والمعتصم المصراتي لاعب فريق «سبورتنغ براغا» البرتغالي، بالاضافة إلى قائمة من اللاعبين المحليين الذين ينشطون في الدوري الليبي الممتاز.