الرحالة العالمي محمد بحر يتعافى من وعكة صحية

عبدالواحد حركات | الثلاثاء 23 مارس 2021, 12:14 صباحا
الرحالة العالمي محمد بحر مع دراجته في العاصمة الباكستانية إسسلامة أباد. (أرشيفية: بوابة الوسط)

غادر الرحالة العالمي محمد بحر مصحة الفؤاد بالعاصمة طرابلس بعد خضوعه للعلاج بسبب إصابته بضيق الشرايين وضيق تنفس، حيث تم إيوائه لمدة أربعة أيام في المصحة وتلقيه للعلاج حتى تحسنت حالته الصحية وسمح له بمغادرة المصحة.

ولد الرحالة محمد بحر سنة 1953 بمدينة طرابلس، وتخرج من جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة، وعمل مهندس طيران بمطار طرابلس الدولي حتى أقيل لأسباب أمنية، وبعد ممارسته للأعمال الحرفية قرر خوض تجربة الترحال وجوب العالم على دراجته الهوائية.

وبدأ الرحالة محمد بحر مرحلته الأولى من منتصف شهر أبريل عام 1999، وكانت جولة حول حوض البحر الأبيض المتوسط استغرقت ستة أشهر قطع خلالها قطع خلالها مسافة15872 كم، ثم عاد إلى ليبيا وتجهز للمرحلة الثانية للترحال حول قارة أفريقيا بدأت عام 2000 واستمرت لثلاث سنوات، قطع خلالها مسافة 27000 كم، أصيب خلالها بالملاريا وكسرت أسنانه وتعرض للاعتداء عدة مرات من قبل قطاع طرق ومجرمين، وبعد عام من عودته لطرابلس استأنف الرحالة محمد بحر رحلاته، وبدأ المرحلة الثالثة في الثاني من أكتوبر عام 2004، والتي طاف خلالها القارة الأسيوية التي بدأها من اليمن ومنها إلى سلطنة عمان، حيث استغرقت ثلاث سنوات.

زار الرحالة العالمي محمد بحر على دراجته الهوائية 167 دولة، وطاف قارات العالم القديم الثلاث خلال 13 سنة، ويعد الرحالة محمد بحر عميد الرحالين العالميين، وقد سجل عديد الأرقام القياسية في مجال الرحالة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السايح يرد على تصريح كوبيش بشأن العامل الأمني في الانتخابات
ليبيا
بن إبراهيم لـ«بوابة الوسط»: كل الاحترام لمرشحي اتحاد الكرة.. ومحاسبة المقصرين ...
رياضة محلية
رئيس الوزراء المالطي السابق يكشف عما طلبه القذافي بخصوص بن علي قبل أيام من ثورة ...
ليبيا
«واشنطن بوست»: تركيا الرابح الأكبر من التسوية الليبية وأميركا يمكنها المساعدة في...
ليبيا
فلوسنا | عبء إثبات ملكية الأراضي والمشاريع المقامة عليها
فيديو
ليبيا تواصل تربعها على عرش «الأكثر سعادة» مغاربيا.. وتقرير أممي يوضح السبب
ليبيا
حظر السلاح «غير مجدٍ»: عقوبات في الجو.. وتفتيش في البحر
ليبيا
جريدة «الوسط»: السلطة الجديدة أمام تحديات الداخل ورياح الخارج
ليبيا
لأول مرة.. وزير نرويجي سابق يكشف عن مفاوضات سرية قبل سقوط القذافي
ليبيا
وفاة طبيبة أطفال حامل بتوأم جراء إصابتها بـ«كورونا» في غريان
ليبيا
رئيس نيجيريا: حراس القذافي المسلحون لا يزالون يمثلون مشكلة اليوم في دول الساحل
ليبيا
هذا المساء | لقاح كورونا في ليبيا .. اختياريا أم إجباريا؟
فيديو
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أكثر الأطعمة إثارة للحساسية؟