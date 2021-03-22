قريش لـ«بوابة الوسط»: الإصرار على استبعاد المفصولين يؤكد أنها معركة شخصية

عادل قريش (فيسبوك)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للرماية، عادل قريش، أن قيام اللجنة الأولمبية بفصل بعض الاتحادات يعد تدخلًا مباشرًا في الشؤون الداخلية للاتحادات التي لها جمعياتها العمومية.

وكان قريش من بين الذين شملهم قرار الفصل بجانب النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الليبية محسن السباعي، الأمر الذي زاد من تعقيد الأمور داخل المشهد الرياضي الليبي.

وقال قريش في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين: «إن تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق بدعوة الجمعية العمومية من جديد في حالة صدور حكم قضائي بإلغاء إسقاطي وإسقاط النائب الأول محسن السباعي يؤكد تعمد إبعاد الرئيس لكل مَن يخالفه الرأي فيما يعد عدم احترام للقضاء».

وأضاف قريش أن عدم غلق الميزانية المالية السنوية هو تجاوز لدور الجمعية العمومية التي من حقها معرفة كل التفاصيل.