بن إبراهيم لـ«بوابة الوسط»: كل الاحترام لمرشحي اتحاد الكرة.. ومحاسبة المقصرين ماليا ضروري

أبوبكر بن إبراهيم (أرشيفية - إنترنت)

قال لاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني الليبي السابق لكرة القدم، أبوبكر بن إبراهيم، إنه يشجع أي رياضي على دخول معترك انتخابات اتحاد الكرة، داعيًا لإقحام الرياضيين القدامى بقوة، مؤكدًا أن وجود عدد منهم في تشكيلة مجلس الإدارة سيعطي دفعة قوية للعبة.

وقال بن إبراهيم في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين: «أحترم كل مرشح قدم برنامجًا أو مشروعًا كرويًّا أوعقد مؤتمرًا صحفيًّا لتقديم أفكاره للوسط الرياضي، فكلها محاولات جيدة وجادة لتنشيط المنظومة الكروية بإيجابية شديدة».

ودعا بن إبراهيم كذلك لمحاسبة أي اتحاد رياضي في الأمور المالية، كما يجب أن تعرض التقارير المالية للرأي العام الرياضي.