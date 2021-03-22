الاتحاد يواجه الأهلي طرابلس بافتتاح الدور السداسي في السلة الليبية

منافسات الأهلي طرابلس في السلة (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

جرت اليوم الإثنين بقاعة الأكاديمية الأولمبية بطرابلس، مراسم قرعة الدور السداسي لبطولة ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2020/2021، والتي ستُقام بنظام التجمع ومن مرحلتين.

المرحلة الأولى، تنطلق، غدًا الثلاثاء، بالقاعة الكبرى بطرابلس، بثلاث مباريات، مباراة الافتتاح ستجمع القطبين الاتحاد والأهلي طرابلس، ويعقبها لقاء الأهلي بنغازي والمروج، وثالث المباريات ستجمع النصر واليرموك.

وفي اليوم الثاني، الأربعاء 24 مارس، ستُقام 3 مباريات أيضا، المباراة الأولى ستجمع النصر والمروج، وتعقبها مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي، وثالث المباريات ستجمع الأهلي طرابلس واليرموك.

وفي اليوم الثالث، الخميس 25 مارس، المباراة الأولى ستجمع الاتحاد والمروج، وتعقبها مباراة النصر والأهلي طرابلس، والمباراة الثالثة ستجمع الأهلي بنغازي واليرموك، أما يوم الجمعه 26 مارس، فراحة للجميع.

يتجدد الموعد السبت 27 مارس مع ثلاث مباريات، المباراة الأولى ستجمع النصر مع الأهلي بنغازي، وتعقبها مباراة الاتحاد واليرموك، وثالث المباريات ستجمع الأهلي طرابلس والمروج.

والأحد 28 مارس، ستجرى في اليوم الختامي للتجمع الأول، ثلاث مباريات في المباراة الأولى، الأهلي طرابلس يلتقى الأهلي بنغازي، ويعقبها لقاء المروج واليرموك، والمباراة الثالثة ستجمع الاتحاد مع النصر.

يُشار إلى أن التجمع الثاني للدور السداسي، سيُقام بالمجمع الرياضي ببنغازي بنظام التجمع، بداية من الأول من إبريل المقبل، والفريق الأكثر نقاطًا من المتجمعين سيتوج بكأس بطولة ليبيا لكرة السلة.