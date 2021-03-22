قمة ليبيا وتونس تدخل أجواء الجدية على ملعب بنينا ببنغازي باجتماع عالي المستوى

جانب من الاجتماع التنسيقي (فيسبوك)

دخلت مباراة منتخب ليبيا أمام تونس، المقرر إقامتها الخميس المقبل، على ملعب بنينا في بنغازي، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات القارية المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2022، حيز الجدية والتنفيذ، كونها أول مباراة رسمية، بعد رفع الحظر عن الملاعب الليبية، في حدث فريد.

وشهد ملعب شهداء بنينا، أمس الأحد، زيارة واجتماع عمل ضم الأمين العام المساعد للاتحاد الليبي لكرة القدم محمد قريميدة ومنسق عام مباراة ليبيا وتونس إدريس العمامي والعقيد أحمد النعاس ودكتور عصام الدناع، المراقب الطبي المكلف من قبل الاتحاد الأفريقي «كاف»، بحسب ما ذكرته صفحة الحصرية للمنتخبات عبر «فيسبوك».

حضر أيضًا الاجتماع مندوب الهلال الأحمر ببنغازي قيس الفاخري ومدير ملعب شهداء بنينا فرج الفرجاني ونائب رئيس المجلس البلدي ببنينا مسعود البرغثي ورئيس نادي الطيران أيمن البرغثي؛ لمناقشة الترتيبات الأمنية والتنظيمية والصحية والطبية الخاصة بالمباراة.

وتجسد خلال الاجتماع الروح التعاونية بين الجميع ورغبتهم في رسم صورة تنظيمية طيبة من خلال تطبيق البروتوكول الأمني والصحي والطبي الخاص بالمباراة والذي تم تدارسه ووضع ملامحه بشكل مفصل.

وقد أظهر الحاضرون، خلال الاجتماع، رغبتهم وإصرارهم على أداء هذا الاستحقاق الوطني على أكمل وجه كونه اختبارًا حقيقيًّا بعد فك الحظر ومفتاح عودة المباريات الدولية للمنتخبات والأندية الليبية.