النصر يختار مصراتة والهلال في طرابلس للعب وديات قبل استئناف الدوري 46

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 22 مارس 2021, 02:31 مساء
النصر في دوري أبطال أفريقيا (أرشيفية - إنترنت)

في ظل توقف الدوري الليبي الممتاز؛ بسبب الأجندة الدولية، وانشغال المنتخبات في التصفيات المختلفة، وصلت بعثة فريقي الهلال والنصر إلى طرابلس ومصراتة، وذلك لإجراء بعض المباريات الودية مع فرق المجموعة الثانية، في معسكر استعدادي محلي يسبق عودة منافسات الدوري الممتاز.

النصر اختار الذهاب إلى مصراتة، بينما اختار الهلال العاصمة طرابلس للعب اللقاءات الودية بهما، قبل العودة مجددًا إلى منافسات الدوري الممتاز الذي يحمل الرقم 46 لموسم 2021/2020.

فريق النصر سيجري مباريات مع أندية السويحلي والاتحاد المصراتي والخمس، أما فريق الهلال، فبحسب المعلومات التي تحصلت عليها «بوابة الوسط» فسيلعب مباراة مع فريق الاتحاد، غدًا الثلاثاء، وسط احتمالية لعب مباريات أخرى مع فريق الظهرة بطرابلس.

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