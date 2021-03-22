المريمي يلحق بركب المستقيلين في الدوري الليبي ويرحل بعد 6 مباريات و5 أشهر مع المدينة

عمر المريمي (فيسبوك)

قدم المدرب الوطني عمر المريمي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المدينة، استقالته بعد خمسة أشهر من تسلمه مهمة تدريب الفريق لأسباب شخصية، على حد قوله.



يُذكر أن المريمي قاد فريق المدينة في ست مباريات بالدوري الممتاز؛ حيث تفوق في مباراتين وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر مباراة واحدة، ورصيده من النقاط بعد ختام مباريات الأسبوع السادس 9 نقاط، خلف الأهلي طرابلس والاتحاد المتصدرين، برصيد 12 نقطة في المجموعة الثانية.



وقد شهدت مسابقة الدوري الليبي خلال 6 جولات من انطلاقة استقالات عديدة من المدربين؛ كان آخرهم وأبرزهم جلال الدامجة الذي رحل من السويحلي لتدريب الوحدة وعلي المرجيني ومحمد إسماعيل وحمدي بطاوي وعماد الدهماني ويونس قشوط وغيرهم الكثير؛ بسبب سوء النتائج في الغالب.