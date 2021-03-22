اعتراف دولي ببطولة العرب بعد وصول جوائزها المالية إلى 25 مليون دولار

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 22 مارس 2021, 12:46 مساء

اعترف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بكأس العرب على أنها بطولة رسمية دولية بمشاركة 16 منتخبًا عربيًّا، والمقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل إلى 18 من نفس الشهر.

يتأهل إلى دور المجموعات مباشرة المنتخبات العشرة الأولى حسب تصنيف «فيفا»، فيما تلتقي المنتخبات المتبقية في مباريات ثنائية يتأهل منها المنتخبات الست الفائزة إلى النهائيات.

يُذكر أن المنتخبات التي تأهلت بشكل مباشر حسب التصنيف الدولي إلى دور المجموعات هي: تونس ومصر والجزائر والمغرب وسورية وقطر والعراق والسعودية والإمارات وسلطنة عمان.

بقية المنتخبات الـ12 سوف تلعب مواجهات مباشرة؛ يتأهل منها 6 منتخبات إلى دور المجموعات، وأعلنت اللجنة المنظمة تخصيص أكبر قيمة لجوائز مالية في البطولة العربية؛ بحيث يحصل المنتخب الفائز على 5 ملايين والوصيف 3 ملايين دولار، فيما تبلغ قيمة مجموع الجوائز 25 مليون دولار.

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