توزيع جديد في طرابلس لمباريات دوري 17 و20 عامًا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 22 مارس 2021, 12:41 مساء
الأهلي طرابلس يفوز على براعم المدينة (فيسبوك)

أرسل الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس تعميمًا؛ يشمل جدول مباريات الأسبوع السابع للفئتين تحت 17 و20 عامًا؛ بحيث تُقام مباريات 20 عامًا، بعد غد الأربعاء، وفئة 17 عامًا، الخميس المقبل، في تمام الساعة الرابعة، دون حضور الجمهور.

يلتقي في فئة مباريات تحت 20 عامًا، المدينة مع الاتحاد على ملعب شباب عبدالجليل، وأبوسليم مع رفيق على ملعب أبوسليم، والأهلي طرابلس مع المحلة على ملعب الأهلي طرابلس، والشط مع الوحدة على ملعب الشط.

أما مباريات تحت 17 عامًا، فيلتقي المدينة مع الاتحاد على ملعب الفتح، وأبوسليم مع رفيق على ملعب أبوسليم، والأهلي طرابلس مع المحلة على ملعب الأهلي طرابلس، والشط مع الوحدة على ملعب الشط.

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