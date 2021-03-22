30 هدفًا في الدوري الليبي للقدم المصغرة قبل مواجهتي الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 22 مارس 2021, 11:59 صباحا
جانب من منافسات الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة (إنترنت)

جرت، أمس الأحد، ست مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة، وأسفرت عن فوز الجامعة السنوسية على دارنس بثلاثة أهداف مقابل هدفين 3/2 في المنطقة الأولى، بينما تعادل النجوم درنة مع اتحاد الفتائح 4/4.

وبالمنطقة الثالثة فاز الأفريقي على الإشعاع بثلاثة أهداف مقابل هدفين 3/2، كما فاز التحدي على الصخرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد 3/1، وبالمنطقة السادسة فاز الشروق على الإيمان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد 3/1، وفاز غدوة على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أيضًا 3/1.

ويتجدد الموعد اليوم الإثنين على ملعب مدينة صرمان مع مباراتين لفرق المجموعة الخامسة بالدوري الليبي لكرة القدم المصغرة، المباراة الأولى تجمع نجوم صرمان مع نجوم صبراتة، بداية من الساعة الثالثة مساء، وتعقبها مباراة الانتفاضة مع نجوم الصابرية.

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