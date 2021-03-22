اليرموك يكمل عقد المتأهلين قبل ساعات من قرعة سداسي السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 22 مارس 2021, 11:30 صباحا
مباراة اليرموك والتحدي (تصوير - فرج الفرجاني)

انضم، أمس الأحد، فريق اليرموك إلى عقد المتأهلين لنهائيات الدور السداسي في كرة السلة بعد فوزه على التحدي في المباراة التى جمعتهما بالقاعة الكبرى بطرابلس بنتيجة 84 مقابل 66 نقطة.

كان اليرموك تفوق على التحدي أيضًا فى مباراة الذهاب ببنغازي بفارق سلتين 62/ 58، ويقام الدور السداسي من مرحلتين بنظام التجمع وبمشاركة فرق النصر والمروج والأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والاتحاد واليرموك.

المرحلة الأولى، ستنطلق بداية من الغد الثلاثاء بالقاعة الكبرى بطرابلس، وتتواصل لستة أيام بواقع ثلاث مباريات يومية، تتخللها راحة في اليوم الرابع.

أما إياب الدور السداسي فسيقام بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، بداية من الأول من أبريل المقبل، وبنفس نظام مرحلة الذهاب، والفريق الأكثر نقاطًا سيتوجه بكأس ليبيا لكرة السلة لهذا الموسم.

وعلمت «بوابة الوسط» أن الاجتماع الفني لنهائيات ليبيا لكرة السلة عن الدور السداسي سيعقد اليوم الإثنين بقاعة الأكاديمية الأولمبية بالمدينة الرياضية بطرابلس، وتعقبه مراسم القرعة لهذه النهائيات.

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