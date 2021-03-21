مختار يكشف برنامجه كاملا في انتخابات اتحاد الكرة الليبي

محمد مختار (فيسبوك)

كشف المرشح لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم عن المنطقة الجنوبية، محمد مختار، برنامجه الانتخابي عبر ما جاء فى صفحته الشخصية على «فيسبوك».

تضمن البرنامج البناء المؤسسي للاتحاد الليبي لكرة القدم، والانتقال من مرحلة العمل التطوعي إلى الإدارة المهنية الاحترافية على أسس حديثة مع إدخال التكنولوجيا المتطورة في العمل الإداري وتطوير المرافق الخاصة باتحاد اللعبة، ومن بينها المقر الإداري وملاعب تدريب المنتخبات.



وتضمن البرنامج بالإضافة إلى ذلك إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الدولي مع الاتحاد الألماني لكرة القدم وتطويرها؛ لتشمل الاستشارات الإدارية والفنية، مع دورات تدريبية للمدربين والحكام بالتعاون مع عدد من الأندية الأوروبية لمعسكرات تدريبية مكثفة لمنتخبات الفئات السنية، بجانب دورات مدربي الفئات السنية ومن بينها بنفيكا البرتغالي وريال بيتيس الإسباني وإنتراخت فرانكفورت الألماني ويوفنتوس الإيطالي وسيلتك الإسكتلندي.

شمل البرنامج أيضًا تطوير الكوادر الفنية بالتعاون مع الاتحاد العربي لكرة القدم ونظيريه الأفريقي «كاف» والدولي «فيفا» بإقامة دورات مكثفة معتمدة للكوادر الفنية من مدربين وأطقم تحكيم وإداريين، مع اتباع التسلسل والتدرج حسب نظام الرخصة والشهادات في لوائح «كاف» و«فيفا» وتوفير أطقم تدريب أجنبيه للمنتخبات الوطنية بمساعدة أطقم محلية من الشباب لا يتجاوز أعمارهم 45 سنة ويكونون حاصلين على أقل تقدير رخصة تدريب «A».

أيضًا شمل البرنامج تطوير وزيادة مصادر الدخل والموارد المالية لاتحاد الكرة الليبي، مع تطوير نظام تسويق رياضي حديث، والدخول في عقود رعاية وشراكة تجارية مع الشركات المحلية والعالمية، وتطوير برنامج عمل العلاقات العامة وإدارة الإعلام في الاتحاد ليتماشى مع التطور الإعلامي الحديث والتواجد في وسائل الإعلام المحلية والدولية.

شمل البرنامج أيضًا تطوير نظام تراخيص الأندية حسب معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم وإنشاء رابطة للأندية لتنظيم مسابقتي الدوري الممتاز والدرجة الأولى بنظام الاحتراف، بينما يبقى الدرجة الثانية ودوري المناطق بنظام الهواة مع استمرار الاتحادات الفرعية في تنظيم مسابقات الفئات السنية، والعمل على تطوير البنية التحتية لأندية كرة القدم على مستوى ليبيا بالكامل، وبخصوص المنتخبات الوطنية استمرار التواصل مع اللاعبين المحترفين وإعطاء الفرصة للمواهب من مختلف المناطق في الاختبارات والمعسكرات لاختيار العناصر الأفضل، والابتعاد عن الجهوية والمركزية في الاختيار.