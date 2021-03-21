قرارات في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لـ«التايكوندو»

اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لـ«التايكوندو» (إنترنت)

عقد، السبت، الاجتماع الرابع للمكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي للتايكوندو «itf»، وضم كلًّا من رئيس وأعضاء الاتحاد، وذلك بمقر الاتحاد الموقت بشارع عمر المختار، حيث تمت مناقشة مراجعة محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه وفتح باب الانتساب للاتحاد واختيار منسقي المناطق وعرض تقرير البطولة العربية «تول».

تناول الاجتماع أيضًا بند دورة المدربين العربية، ومهرجان الحزام الأسود، وموضوع دفع رسوم الاشتراك بالاتحاد الدولي، وبند ما يستجد من أعمال.

وقد افتتح الاجتماع رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو، محمد بيت المال، مرحبًا بجميع الحضور ومثنيًا على تلبيتهم الدعوة والحضور في الموعد المقرر للاجتماع بعدها أُعطيت الكلمة للأمين العام محمد بلتيت، حيث بدأ بعرض بنود الاجتماع.

تمت المصادقة على محضر الاجتماع الثالث وفتح باب الانتساب للاتحاد وتم إقرار دفع رسوم الانتساب للاتحاد بمبلغ 250 دينارًا ليبيًّا، وتجديد الاشتراك بـ200 دينار ليبي سنويًّا، والاتفاق على اختيار منسقي المناطق، والاتفاق على الاتصال بالسادة المدربين التابعين للاتحاد والتنسيق معهم لاختيار شخص وفق الشروط المطلوبة لذلك.



كما تم خلال الاجتماع عرض تقرير البطولة العربية عبر «زووم أونلاين»، وتقرير المدرب العام الوطني المشارك به، وعرض النتائج المميزة بحصولهم على قلائد مختلفة.

وأقر أعضاء المكتب التنفيذي بأن يتم تكريمهم لاحقًا، وكذلك تم الاتفاق على المشاركة في دورة تمهيدية تحت إشراف الاتحاد العربي خلال الأسابيع المقبلة عبر «زووم أونلاين».

وحول بطولة الحزام الأسود، تحدث رئيس الاتحاد عن تنظيم مهرجان الحزام الأسود الأول من نوعه في ليبيا، الذي يضم كافة الرياضات القتالية ويكون سنويًّا، وتم تكليف المهندس ناصر الشين للعمل على تسديد الاشتراك السنوي المقرر على الاتحاد الليبي للاتحاد الدولي، وكذلك دفع رسوم اشتراك تعديل الشهادات الدولية للمدربين.