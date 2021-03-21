29 هدفًا في 5 مباريات بدوري كرة القدم المصغرة وسط مواجهات قوية.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 21 مارس 2021, 04:21 مساء
جانب من منافسات الكرة المصغرة (فيسبوك)

يتواصل الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة بقوة؛ حيث أجريت خمس مباريات، أمس السبت، شهدت غزارة في الأهداف وصلت إلى 29 مرة بمعدل تهديفى يقترب من 5 أهداف فى كل مباراة.

بالمنطقة الرابعة فاز الشرطة على الشط بستة أهداف مقابل هدف 6/1، وبالمنطقة الخامسة فاز الازدهار على المسيرة بأربعة أهداف مقابل هدف 4/1، والنصر الزنتان على يفرن بستة أهداف مقابل هدفين 6/2، وبالمنطقة السادسة التحدي مرزق يفوز على النسور بستة أهداف مقابل هدف 6/1، وتساوة على الريف بهدفين دون مقابل 2/0.

ويتجدد الموعد اليوم الأحد مع أربع مباريات بالدوري الليبي لكرة القدم المصغرة، بالمنطقة الثالثة الأفريقي يلتقي الإشعاع على ملعب الأكاديمية، بداية من الرابعة والنصف مساء، وعلى ملعب نادى الجهاد يتبارى الصخرة مع التحدي مصراتة، بداية من الرابعة والنصف مساء، وبالمنطقة السادسة، على ملعب جيزاو يلتقي الشروق مع الإيمان بداية من الرابعة مساء، ويلتقي غدوة على ملعبه مع فريق النصر، بداية من الرابعة مساء.

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