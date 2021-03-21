فوز ودي بهدف و18 لاعبًا في مباراة طريق منتخب ليبيا نحو معجزة التأهل لأمم أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 21 مارس 2021, 02:39 مساء
تدريبات منتخب ليبيا (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم)

فاز المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم وديًّا، السبت، على فريق الصداقة بشحات بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب شهداء بنينا ببنغازي.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب ربيع شادي في الشوط الثاني من المباراة، وقد وقف مدرب المنتخب الوطني زوران على إمكانات اللاعبين، وقد أشرك أكثر من 18 لاعبًا استعدادًا لمباراتي تونس وتنزانيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.

مباراة المنتخب الوطني ومنتخب تونس ستجرى الخميس المقبل على أرضية ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا، ويطمح المنتخب الوطني لتحقيق نتيجة إيجابية من هذه المباراة، وهو في الترتيب الأخير بهذه المجموعة بثلاث نقاط، كما أنه في حاجة إلى الفوز في مباراتين على تونس وتنزانيا، وتعثر غينيا لبلوغ نهائيات الكاميرون.

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