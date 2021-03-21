تتويج رابع للسويحلي بكأس ليبيا للطائرة على حساب بطل الدوري الأهلي طرابلس

تتويج طائرة السويحلي (صفحة السويحلي عبر فيسبوك)

توج فريق السويحلي بطلًا لكأس ليبيا للكرة الطائرة عقب تفوقه على منافسه فريق الأهلي طرابلس في المباراة التي أقيمت، مساء أمس السبت، بالقاعة الكبرى في طرابلس، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

المباراة شهدت ندية وقوة أدت إلى التعادل في العديد من المرات قبل أن يحسمها السويحلي بالفوز وإحراز كأس ليبيا للمرة الرابعة في تاريخه، وكانت نتيجة الأشواط، الشوط الأول 22/25 للسويحلي، الشوط الثاني 19/25 للأهلي طرابلس، الشوط الثالث 21/25 للسويحلي، الشوط الرابع 22/25 للسويحلي، أدار المباراة الحكمان الدوليان جلال دهان وعبدالحكيم رمضان ومسجل الدولي عبدالسلام الرفاعي.



كان فريق الأهلي طرابلس أحرز بطولة ليبيا لكرة الطائرة هذا الموسم وللمرة الثامنة في تاريخه، والسويحلي كأس ليبيا للمرة الرابعة في تاريخه.