تتويج رابع للسويحلي بكأس ليبيا للطائرة على حساب بطل الدوري الأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 21 مارس 2021, 01:20 مساء
تتويج طائرة السويحلي (صفحة السويحلي عبر فيسبوك)

توج فريق السويحلي بطلًا لكأس ليبيا للكرة الطائرة عقب تفوقه على منافسه فريق الأهلي طرابلس في المباراة التي أقيمت، مساء أمس السبت، بالقاعة الكبرى في طرابلس، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

المباراة شهدت ندية وقوة أدت إلى التعادل في العديد من المرات قبل أن يحسمها السويحلي بالفوز وإحراز كأس ليبيا للمرة الرابعة في تاريخه، وكانت نتيجة الأشواط، الشوط الأول 22/25 للسويحلي، الشوط الثاني 19/25 للأهلي طرابلس، الشوط الثالث 21/25 للسويحلي، الشوط الرابع 22/25 للسويحلي، أدار المباراة الحكمان الدوليان جلال دهان وعبدالحكيم رمضان ومسجل الدولي عبدالسلام الرفاعي.
 
كان فريق الأهلي طرابلس أحرز بطولة ليبيا لكرة الطائرة هذا الموسم وللمرة الثامنة في تاريخه، والسويحلي كأس ليبيا للمرة الرابعة في تاريخه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بنزيمة يقود ريال مدريد إلى ضغط عنيف على أتلتيكو وبرشلونة في «الليغا»
رياضة عالمية
البرلمان التونسي يدعو إلى حوار شامل لمناسبة ذكرى الاستقلال
دولى
تركيا على حافة موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية بعد إقالة إردوغان لرئيس البنك...
اقتصاد
حصيلة رسمية: 129 قتيلا حصيلة الثورة التونسية في 2011
عربى
الزروق يتحدث عن حقيقة الفساد المالي في الأولمبية الليبية وإمكانية عودة المفصولين
رياضة محلية
رسميًّا.. اليابان تعلن حظر الجماهير الأجنبية في أولمبياد طوكيو
رياضة عالمية
موظفون جدد في «غولدمان ساكس» يقترحون العمل 80 ساعة أسبوعيا
اقتصاد
موظفون جدد في «غولدمان ساكس» يقترحون العمل 80 ساعة أسبوعيا
اقتصاد
حظر السلاح «غير مجدٍ»: عقوبات في الجو.. وتفتيش في البحر
ليبيا
إصابة رئيس حكومة باكستان بفيروس «كوفيد-19»
دولى
أبونوارة لـ«بوابة الوسط»: برنامجي لرئاسة اتحاد الكرة الليبي يهدف إلى البناء ...
رياضة محلية
التعاقد على إزالة وإعادة بناء واجهة ميناء بنغازي البحري
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف علمي مثير عن بدايات الكون