قصة كفاح وطموح تنتهي بوفاة لاعب خليج سرت الشاب أحمد الناهي

اللاعب الراحل أحمد مختار الناهي (فيسبوك)

ودعت الرياضة الليبية، وأسرة كرة القدم، أمس السبت، لاعب نادي خليج سرت الشاب أحمد مختار الناهي، الذي رحل إثر حادث سير.

ونعت صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر «فيسبوك» اللاعب الشاب، وقالت: «يتقدم رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، وأعضاء مجلس الإدارة، وجميع العاملين بالاتحاد، بخالص التعازي والمواساة القلبية للأسرة الرياضية بنادي خليج سرت، وجماهيره الرياضية في وفاة المغفور له بإذنه تعالى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أحمد مختار الناهي، سائلين المولى عز وجل، أن يتقبله بواسع رحمته، ويعوضنا جميعًا في رحيله خيرًا، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعت الأوساط الرياضية المختلفة من أندية ولاعبين سابقين ومدربين اللاعب الشاب الذي كان يراوده حلم التألق مع الساحرة المستديرة لتنتهي قصة كفاحه مبكرًا مع كرة القدم وفي نادي خليج سرت أحد أندية الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم.