النيابة العامة تستدعي ثلاث شخصيات على رأسهم الشلماني للتحقيق في واقعة الطشاني

علمت «بوابة الوسط» من مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن هناك استدعاء من النيابة العامة لثلاث شخصيات رياضية في اتحاد كرة القدم؛ من بينهم الرئيس الحالي عبدالحكيم الشلمانى، على خلفية رفض تنفيذ حكم القضاء المدني الخاص بعودة أنور الطشانى، رئيس الاتحاد الليبي السابق، والمرشح من جديد لاتحاد الكرة.

الطشاني تمسك بحقه القانوني في الترشح بعد أن تم إبعاده بدعوى عدم قيامه بالتسليم والتسلم مع الراحل جمال الجعفري، الرئيس السابق، ويتوقع أن تشهد انتخابات اتحاد الكرة تطورات كبيرة فى الأيام المقبلة؛ بسبب هذا الاستدعاء ودخول كرة القدم الليبية مرحلة صعبة.