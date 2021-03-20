السري يساند برنامج أبونوارة الانتخابي في اتحاد الكرة الليبي

عبدالرؤوف السري (فيسبوك)

أشاد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم الأسبق عبدالرؤوف السري بالبرنامج الانتخابي لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم المرشح جمال أبونوارة، اللاعب والمدرب والمحلل المعروف.

وقال، في منشور له على صفحته الشخصية «فيسبوك»: «إن جمال أبونوارة أبدع في تقديم برنامجه الانتخابي لكوكبة من الرياضيين القدامى والإعلاميين، وأوفى بوعده في تقديم برنامج مفصل ورائع للكرة الليبية».



يُذكر أن عبدالرؤوف السري، لاعب الاتحاد والمنتخب الوطنى السابق، تولى رئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم في مطلع التسعينيات، وتولى منصب السكرتير العام في الثمانينيات، وتولى أيضًا عضوية مجلس الإدارة فى سنوات سابقة.