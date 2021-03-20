الزروق يتحدث عن حقيقة الفساد المالي في الأولمبية الليبية وإمكانية عودة المفصولين

رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق (أرشيفية : إنترنت)

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق أنه من حق اللجنة أن تفصل أي اتحاد رياضي مثلما حصل في الفروسية التى تم فصلها إلى اتحاد فروسية قفز حواجز وفروسية شعبية واتحاد المضرب والإسكواش التي فصلت اللعبتين.

وقال الزروق، في تصريحات تليفزيونية لقناة «ليبيا الوطنية»، أمس الجمعة: «ليس هناك أي فساد مالي في اللجنة الأولمبية وأن وجود عدة حسابات مالية لا يعني أن هناك فسادًا، وهناك من استغل الموضوع لتشويه صورة اللجنة الأولمبية بعد استدعاء الرقابة الأدارية لى وهو أمر طبيعى أن يتم الاستدعاء فيه».

ودعا الزروق إلى إنشاء قانون عام للرياضة لتحديد الاختصاصات بين كل المكونات، كما أكد الزروق أن إسقاط النائب الأول للجنة الأولمبية محسن السباعي ورئيس اتحاد الرماية عادل قريش كان بقرار من الجمعية العمومية التى أسقطتهما.

وقال: «إذا حكم القضاء بعودتهما إلى مجلس الإدارة بعد رفع النائب الأول قضية سنقوم بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد من جديد».

ودعا الزروق، وزير الشباب والرياضة الجديد عبدالشفيع الجويفى، لتقييم عمل الاتحادات الرياضية، وتقديم الدعم المالي حسب جهد ونتائج وعطاء كل اتحاد، مؤكدًا أنه متفائل بالحكومة الجديدة في تقديم دعم مالي كبير للرياضة الليبية.